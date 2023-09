Na Wout Van Aert zeggen ook bij Lotto Dstny toppers voor de Super 8 Classic af

Zaterdag wordt er in Haacht de Super 8 Classic verreden. Eerder zei Wout Van Aert al af. Hij voelde zich niet volledig fit, liet Jumbo-Visma weten.

Ook bij Lotto Dstny zijn er afzeggingen. Arnaud De Lie die onlangs nog de GP de Québec won, is ziek en zal zo niet in Haacht rijden. Ook Jasper De Buyst die onlangs nog de Egmont Cycling Race won, moest afzeggen. Ook hij is ziek.

De Lie en De Buyst zullen door Cedric Beullens en Florian Vermeersch vervangen worden. Onder meer ook Victor Campenaerts zal aan de start staan.

📢LINE-UP: Super 8 Classic



Our team for tomorrow's Super 8 Classic between Brakel and Haacht 👊



ℹ️ Both @Arnaud_De_Lie and @JasperDeBuyst are ill and will be replaced by Cedric and Florian.#ForTijl pic.twitter.com/mpgiPUiwj6