Evenepoel reageert na nipte nederlaag en blikt terug op drie weken Vuelta: "Dan had ik gewonnen"

Tien centimeter. Veel meer kwam Remco Evenepoel niet te kort om zijn vierde ritzege te pakken in de Vuelta a Espana.

Remco Evenepoel dacht dat de aankomst in stijgende lijn was, maar werd verrast door het laatste stukje in dalende lijn. "Jammer, want ik denk dat ik win als de streep tien meter verder ligt", is Evenepoel duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Of ik verkeerd gebrieft was? Neen, maar de veloviewer zei dat de meet op een oplopend stuk lag. Poels verdiende de zege, hij was heel sterk en een van de sterksten op de slotklim. Ik moest toen stempen om er terug bij te komen."

Geen slechte Vuelta

De sterke Belg maakt meteen het bilan van zijn Vuelta: "Ik heb drie keer gewonnen, ben drie keer tweede geworden en heb de bolletjestrui, het was zeker geen slechte Vuelta. Op een slechte dag na heb ik op een superhoog niveau gereden."

“Als ik zie hoe ik de laatste week rondreed? Daar was de voorbereiding ook wat naar gericht, om in die laatste week echt goed te zijn. Ik had alleen één slechte dag - waar niet echt een uitleg voor is. Voor de rest heb ik me veel ritten kunnen tonen en veel de koers gemaakt. Vorig jaar was het een meer ontspannen voorbereiding, dit jaar was het een beetje chaotisch."