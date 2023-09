Filippo Ganna opnieuw tweede in een sprint, maar is vooral kritisch voor andere renners

Filippo Ganna werd vrijdag voor de tweede keer tweede in een sprint in de Vuelta. Maar voor zijn collega's was de Italiaan minder positief.

In de vijfde etappe van de Vuelta werd Ganna al eens tweede, toen werd hij geklopt door Kaden Groves. Maar de Australische groene trui viel in de slotfase en Ganna leek op weg naar de winst, maar zijn landgenoot Alberto Dainese snelde hem nog voorbij. "De ploeg was geweldig. Ze namen in de finale de leiding in het peloton", zei Ganna bij Eurosport. "Ik ben geen echte sprinter dus ik ging wat te vroeg. Ik voelde de snelheid wat zakken en ging daarom al aan op driehonderd meter van de finish. Ik verlies weer een sprint, het verschil was volgens mij niet zo groot." Ganna kan de valpartij vlak voor de slotkilometer nog net ontwijken. "Ze vielen voor mij. Sommigen waren er met hun hoofd niet bij. Ze keken rond of achterom, en dan gebeuren dit soort dingen", zei de Italiaanse werelduurrecordhouder nog.