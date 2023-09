Roglic twijfelde aan tactiek om met Kuss voor eindzege te gaan, Plugge heeft daar duidelijk antwoord op

De eindzege in de Vuelta kan Jumbo-Visma bijna niet meer ontsnappen. Sepp Kuss lijkt dan toch te mogen winnen.

De Amerikaan veroverde in de eerste week de rode trui nadat hij in rit 6 in een vlucht zat en zo bijna drie minuten pakte op het peloton en zijn kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Zij vielen Kuss in de voorbije ritten wel aan.

Kuss werd zo bijna uit de rode leiderstrui gereden en heeft nu nog een voorsprong van 17 seconden op Vingegaard. De ploeg besliste wel om met Kuss voor de eindzege te gaan. Iets waar Primoz Roglic niet achter leek te staan.

"Iedereen heeft uiteraard zijn eigen ideeën en ambities, maar uiteindelijk heeft ook Primoz gezegd dat hij graag Sepp ziet winnen", zegt CEO Richard Plugge bij Eurosport. "Dat is een sterke boodschap naar Sepp van Primoz. Uiteindelijk wil iedere sporter zelf winnen, maar je hebt elkaar nodig om ook te doen. Daarom ben ik zo trots op dit proces, want het toont onze waarden als ploeg. Iedereen staat erachter."