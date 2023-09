De Cauwer ten voeten uit: "Het is misschien een tijdje geleden dat jij op café bent geweest, maar ..."

José De Cauwer is van alle markten thuis. Letterlijk en figuurlijk. Dat is nu ook gebleken in een nieuwe episode in de Vuelta a Espana.

Op een colletje van derde categorie pakten Vervaeke en ploegmaat Cattaneo de prijsjes, goed voor 115 en 80 euro extra in de clubkas. "195 euro erbij", gaf De Cauwer aan. Volgens Renaat Schotte genoeg voor een tournée. Het leven is duur geworden Waarop de econoom in José De Cauwer bovenkwam bij Sporza: "Dat hangt er dan toch vanaf met hoeveel de supporters van Vervaeke zijn. Het is allemaal duur geworden hoor, Renaat. Het is misschien een tijdje geleden dat je nog eens op café geweest bent, maar het leven is duur." "Als je maandag terug in het normale leven stapt, dan zal je dat wel allemaal meemaken", aldus nog De Cauwer. "Druk me maar met mijn neus op de waarheid", leek Schotte een cafébezoek alvast niet af te gaan slaan ...