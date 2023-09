Een mooie manier om de eer van wijlen Tijl De Decker hoog te houden: Lotto Dstny gaat met podiumplaats naar huis

De 22-jarige Jarne van de Paar deed het de voorbije dagen al goed in de Chinese rittenkoers. Tijl De Decker was even oud toen hij vorige maand overleed aan de gevolgen van een ongeval op training. Geen betere manier waarop ze bij Lotto Dstny zijn leven kunnen eren dan door te presteren op de fiets.

Dat had Van de Paar al gedaan met een overwinning en twee derde plaatsen. De slotetappe van en naar Gaochun moest er dan nog aankomen, een korte rit van 72 kilometer. Aan de aankomst kwam het opnieuw tot een massasprint. Leider George Jackson zette de puntjes nog eens op de i door Carstensen en Banaszek te kloppen.

A fourth spot in the final stage and a 🥉overall for Jarne at the end of the Tour of Taihu Lake 👊#ForTijl pic.twitter.com/S4F7zjHZl2