Het overkomt hem opnieuw en dus vloekt Evenepoel nogmaals, maar nadien verschijnt er al snel glimlach op zijn gezicht

Ondanks zijn ritzeges heeft Remco Evenepoel al op wat dingen gevloekt de laatste weken. Opnieuw werd hij gesommeerd voor een dopingcontrole na de voorlaatste rit en dat kon hij maar matig appreciëren.

Remco Evenepoel deed er eerder in deze Vuelta al zijn beklag over de veelvuldige keren dat ze hem naar de dopingcontrole halen. Wanneer dat na de tweede etappe van de grote ronde het geval was, repliceerde Evenepoel dat hij elke week drie keer getest wordt.

In een video van Het Nieuwsblad is te zien hoe de man in de bolletjestrui zich ook na afloop van rit 20 druk maakte toen hij te horen kreeg dat een dopingcontrole volgde. "Godverdomme, jongen", ontsnapte er hem een vloek in het Nederlands. "Elke dag kom je naar mij", sprak Evenepoel de controleur vervolgens toe in het Engels.

© photonews

Evenepoel klopte ook nog eens op zijn stuur, maar wellicht zat de ontgoocheling vanwege het net naast de ritzege grijpen daar ook voor iets tussen. Later in de video maakt zijn bedrukt gezicht plaats voor een brede glimlach wanneer de Belgische kampioen zijn echtgenote Oumi kan begroeten.