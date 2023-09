Jonas Vingegaard over Sepp Kuss: "Hopelijk zal hij dit willen"

Sepp Kuss zal mede dankzij Jonas Vingegaard de Vuelta winnen. Mogelijk zal zijn status binnen de ploeg veranderen, maar dat zal van de ploeg en hemzelf afhangen.

Dankzij een vroege vlucht kwam Sepp Kuss aan de leiding in het algemeen klassement. Nadien verloor hij in de bergen wat tijd, maar uiteindelijk hield hij stand. Zijn belangrijkste concurrenten waren zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.

Mogelijk zal de status van Kuss na zijn Vuelta-zege veranderen. "Als hij wil, zal hij nog meer kansen krijgen als leider in de toekomst. Ik hoop dat hij dat zal willen. Hij is zo goed dat hij alle kansen verdient", vertelde Vingegaard aan VTM Nieuws.

Vingegaard beseft dan wel dat hij een luxehelper zal verliezen. De afgelopen jaren was Kuss meermaals belangrijk voor het team. "Maar dat neem ik er graag bij. En een medekopman in de Tour de France is ook zeker mogelijk", besloot de Deen.