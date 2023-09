José De Cauwer blijft na deze Vuelta op zijn honger zitten: "Die vraagtekens blijven"

De Vuelta zit er op de eindsprint in Madrid helemaal op. Normaal gezien zal Sepp Kuss de rode trui mee naar huis nemen en Evenepoel zal eindwinnaar van het bergklassement zijn. Toch blijft José De Cauwer wat op zijn honger zitten.

Zo zal een Jumbo-Visma-trio op het podium eindigen. Sepp Kuss zal op het hoogste schavotje eindigen en daarna komen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic.

"Ze hebben het beslist als team en hebben iets speciaals neergezet. Echt chapeau", stelde José De Cauwer bij Sporza. "Maar het was ook een Vuelta die vastlag. Het was allemaal een beetje voorspelbaar op het einde. Op het einde mochten ze uiteindelijk niet koersen. Ik spreek nu niet over een negatief gevoel, maar wie was nu eigenlijk de beste?"

Voor de eindzege had De Cauwer al heel wat vraagtekens, maar ook rond Remco Evenepoel. Na de offday van de Belgische kampioen vond De Cauwer de eindbalans voor Evenepoel nog goed: 3 ritten en het bergklassement. Hij vraagt zich wel af wat Evenepoel op de Angliru tegen de toppers zal gedaan hebben.

Ook had De Cauwer het nog over die offday van Evenepoel. "Zijn team heeft nog steeds geen verklaring. Dus het is nog steeds niet opgelost. Iedereen zit zo nog altijd met de vraag wat er toen gebeurd is", besloot hij.