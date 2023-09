Johan Bruyneel ziet oorzaak voor mislukte Vuelta van Evenepoel: "Dat moeten ze bekijken"

Remco Evenepoel heeft de Vuelta niet voor de tweede keer op rij kunnen winnen. Johan Bruyneel ziet daar een mogelijke verklaring voor.

Remco Evenepoel eindigde de Vuelta op de 12de plaats nadat hij na zijn offday in de rit naar de Tourmalet het roer omgooide en zich ging focussen op ritwinst en de bergtrui. Maar toch blijven er veel vragen over voor de toekomst.

Volgens Johan Bruyneel moeten Evenepoel en Soudal Quick-Step dan ook gaan nadenken over het programma van de Belgische kampioen in de toekomst.

"Hij heeft dit seizoen een te lange periode op een hoog niveau proberen te rijden en binnen de ploeg zullen ze wel beseffen dat ze dat moeten bekijken", zegt Bruyneel bij The Move.

Vergelijkbaar met Pogacar

"Tegelijk is het heel lastig om een juist programma samen te stellen voor zo’n ambitieuze renner", zegt Bruyneel nog. "Kijk ook naar Pogacar."

"Hij wilde ook al vroeg heel goed zijn en won ook de Ronde van Vlaanderen, maar viel dan in Luik-Bastenaken-Luik en was geen 100 procent in de Tour. Het moet niet eenvoudig zijn om voor die grote talenten een geschikte planning te maken."