Remco Evenepoel lacht nog eens na laatste Vuelta-rit: "Ik verwacht nog een premietje"

Remco Evenepoel toonde zich in de slotrit van de Vuelta opnieuw. Hij trok in de aanval en werd nog achtste.

Geen wandeletappe of een normale sprint in de laatste etappe van de Vuelta. Remco Evenepoel trok samen met Filippo Ganna, Rui Costa, Lennard Kämna, Nico Denz en groene trui Kaden Groves in de aanval. En die vlucht haalde het net tot het einde.

Het peloton kwam zelfs nog weer aansluiten, maar Evenepoel zette op 500 meter van de streep al aan. Maar Groves zat in zijn wiel en kon zo naar zijn derde etappezege sprinten. "Ik strand op 200 meter van de streep, dus al bij al goed om deze Vuelta mee af te sluiten", zei Evenepoel bij HLN.

"Groves heeft mij nog niet bedankt, maar ik verwacht wel nog een premietje", lachte Evenepoel nog. "Ik moest vroeg aan gaan, want ik wist dat ik de sprinters niet puur op snelheid kon kloppen. Ik wilde ze verrassen, maar ze waren uiteindelijk niet verrast genoeg."