Tom Dumoulin benoemt de sterke kwaliteiten van Jumbo-Visma: "Dat is het verschil met de andere ploegen"

Jumbo-Visma won dit jaar de drie grote rondes én bezette in de Vuelta het volledige podium. Ex-renner Tom Dumoulin hoopt dat dit de andere ploegen toch wakker schudt.

"Het lijkt mij heel sterk dat deze dominantie nog seizoenen gaat duren", zei Dumoulin bij de NOS. "Het speelt ook mee dat dit seizoen alles op zijn plek valt voor Jumbo-Visma." En Dumoulin ziet ook waar Jumbo-Visma het verschil maakt.

"Het grootste verschil tussen Jumbo-Visma en de andere ploegen is dat het team van Jumbo hun visie en hun doel altijd goed voor ogen heeft. Daarnaast werkt de ploeg super gestructureerd. Het is een goed geschreven plan waar altijd lang over na wordt gedacht."

En er is nog meer, ziet Dumoulin. "Ze gaan alle facetten langs om ervoor te zorgen dat de renners in optimale vorm aan de start verschijnen van een grote ronde. Bij andere ploegen zijn het meer toevalligheden als ze succes boeken."