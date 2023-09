Opgelet Remco Evenepoel en Tadej Pogacar: dit zijn de belangrijkste obstakels voor de Ronde van Lombardije

De organisatie van de Ronde van Lombardije heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. Het is hetzelfde parcours als in 2021 en de renners zullen zo van Como naar Bergamo rijden.

Op 7 oktober vindt het laatste monument van het seizoen plaats. De Ronde van Lombardije wordt dan verreden en de organisatie maakte enkele weken ervoor het parcours bekend.

Deze keer zal de wedstrijd in Como starten. Vorig jaar was het nog de aankomstplaats. Vanuit Como gaat het richting Bergamo waar de streep na 238 km zal liggen.

Onderweg zijn er verschillende hellingen. Eerst is er de Roncola (9,4 km aan 6,6%) en daarna volgen de Berbenno (6,8 km aan 4,6%), de Crocetta (11 km aan 6,2%) en de Zambla Alta (9,5 km aan 3,5%). In de finale zijn er nog Passo di Ganda (9,2 km aan 7,3%) op 40 km van de streep en de Colle Aperto (1,3 km aan 7,9%) op ruim 3 km van de streep.

Daarmee kiest de organisatie voor hetzelfde parcours als in 2021. Toen won Tadej Pogacar. Ook won hij vorig jaar in Bergamo. Zo weten Remco Evenepoel en co wie ze het best in het oog moeten houden.