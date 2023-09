'Roglic trekt nog geen streep onder seizoen en gaat strijd aan met Evenepoel en Pogacar'

De Vuelta zit er op, maar het seizoen van Primoz Roglic nog niet. De Sloveen zou nog naar Italië trekken.

Jonas Vingegaard heeft al een streep getrokken onder zijn seizoen, maar Primoz Roglic zou volgens het Sloveense RTV SLO op 7 oktober nog de Ronde van Lombardije rijden. Ook Tadej Pogacar en Remco Evenepoel staan daar aan de start.

Als voorbereiding op de Ronde van Lombardije zou Roglic op 30 september ook de Giro dell'Emilia rijden, wat pas zijn eerste eendagskoers van 2023 zou worden. De Sloveen reed met Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Giro, de Ronde van Burgos en de Vuelta.

Roglic heeft goede herinneringen aan de Giro dell'Emilia. Zowel in 2019 als in 2021 was hij er de beste, vorig jaar won Enric Mas verrassend voor Tadej Pogacar. De Ronde van Lombardije reed Roglic al vier keer, zijn beste resultaat is een vierde plaats in 2021. Tadej Pogacar won de voorbije twee jaar in Lombardije.