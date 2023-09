Tom Dumoulin ziet het "superunieke" niet graag meer gebeuren: "Het was mat en raar"

De afgelopen Vuelta had een ongezien verloop. Tom Dumoulin vindt dat superuniek, maar hoopt dat niet te vaak meer te zien.

Met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic bezette Jumbo-Visma in de Vuelta het volledige podium. Ongezien en het zette zijn dominantie nog eens in de kijker.

Kenners, fans en analisten hebben bewondering voor de prestatie van Jumbo-Visma. Zo noemt Tom Dumoulin het "superuniek". "Maar ik denk niet dat we het nog vaak zullen terugzien", vertelde hij aan NOS.

"Ik hoop eigenlijk van niet", ging Dumoulin verder. "Want als objectieve wielervolger zijn er spannendere Vuelta's en grote rondes geweest. We hebben geen strijd gezien. Het was een matte, rare laatste week."

Dumoulin hoopt dan ook dat de andere teams wakker geschud zijn. Ook verwacht hij de andere teams uiteindelijk hun slag zullen slaan of dat renners Jumbo-Visma zullen verlaten.