Bruyneel heeft na zijn kritiek gesprek gevoerd met Remco Evenepoel en zegt wat die ook zelf wel lijkt te beseffen

De kritiek van Johan Bruyneel aan het adres van Remco Evenepoel was de voorbije weken niet mals. Beide heren hebben daar nadien over gepraat.

Tijdens de samenvatting van de derde Vueltaweek bij TheMove is Bruyneel daarop teruggekomen. "Hij heeft contact opgenomen met mij nadat ik heel kritisch was. We hebben daar een gesprek over gehad. Hij is iemand met een temperament", aldus de ex-ploegleider, die Evenepoel zeker nog niet wil afschrijven als ronderenner.

EVENEPOEL TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

Het is alvast goed dat ze onderling hun meningen hebben kunnen uitwisselen en nog door dezelfde deur kunnen. "Hij heeft het niet in zo veel woorden gezegd, maar hij erkent wel dat ze terug naar de tekentafel moeten om bepaalde dingen te doen."

Dat het programma van Evenepoel er in 2024 anders uit zal zien, lijkt nu al zo klaar als een klontje. "In mijn opinie heeft hij na zijn Covid-besmetting niet de noodzakelijke rustperiode gerespecteerd. Na de Ronde van Zwitserland ging hij dan nog eens door met San Sebastian, de WK-wegrit en de WK-tijdrit."