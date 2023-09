De man die Remco Evenepoel verslagen heeft geniet er dubbel en dik van: "Gewoon een motor als die wegrijdt!"

Remco Evenepoel was drie keer aan het feest, maar is ook wel enkele keren verslagen geweest. De maat nemen van Evenepoel, dat is voor heel wat wielrenners wel iets moois om op je palmares te zetten.

Wout Poels speelde het klaar in rit 20 en komt daar op terug bij In Koers, een podcast van het AD. "Als je in de kopgroep van dertig man Remco ziet zitten, denk je: pfff, zit die weer mee. Aan de andere kant kan hij lekker doorrijden en is dat handig om wat voorsprong te krijgen."

REMCO'S PLOEGMAATS NAAR DE KOP

Wanneer Remco's ploegmaats op kop gingen rijden, was Poels bij de les. "Je zag wel hoe laat het was en waar de aanval eigenlijk zou moeten komen. Er lag nog een supersteile klim met wat kasseitjes. We waren allemaal aan het wachten tot hij zou gaan en hij ging maar niet. Dan denk ik: dan kan ik zelf maar beter volle bak gaan."

Kwestie van al vooraan te zitten wanneer Evenepoel dan met zijn versnelling komt. "In de afdaling kwam hij erbij en waren we met vier-vijf man weg. Na de afdaling had hij twintig meter voorsprong en was ik volle bak aan het rijden om dat gaatje dicht te rijden. Dat is een gewoon een motor als die wegrijdt, joh!"

© photonews

"Toen keek hij twee keer om en gaf hij het eigenlijk op. Dan pakten we 'm gelukkig terug. Toen zei Evenepoel: we rijden gewoon tot op de streep. Ik zei tegen de anderen om ook rond te draaien. Voor de sprint dacht ik: als ik nu vol door die bocht ga en dan nog 350 meter voluit, dan zien we wel waar het schip strandt", vervolgt Poels.

TELEURSTELLING BIJ EVENEPOEL

Het bleek net voldoende voor de Nederlander van Bahrein Victorious. Na het pijn lijden volgde dan toch de beloning. "Ik had overal verzuring. Ik was op de streep niet zeker dat ik de ritzege beet had, maar zag de teleurstelling bij Evenepoel. Dat was echt vet."