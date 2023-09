Gouden Alec Segaert denkt na Europese triomf onmiddellijk aan overleden ploegmaat: "Zege voor een hele mooie ster"

Opnieuw een gouden Alec Segaert in het werk tegen de klok. Met zijn overleden ploegmaat in gedachten is dit zeker ook wel een titel die op emotioneel gebied zal bijblijven.

Alec Segaert is al voor de derde keer na mekaar Europees kampioen, voor de tweede keer op rij bij de beloften. "Het ging echt perfect", zegt de tijdritspecialist bij VTM. "Ik haalde gemakkelijk de wattages die ik had vooropgesteld. Je hoort bij de tussentijden ook dat je verder uitloopt. Dan is het plezant rondrijden."

Segaert legt uit hoe hij ook al snel geruststellend nieuws mocht ontvangen. "Bij de eerste tussentijd had ik een redelijke marge en had ik niet het gevoel dat ik ging stilvallen. Het is ook niet dat er op het einde nog veel te winnen of te verliezen valt. In het begin kon het meeste verschil gemaakt worden door de tegenwind."

BEVESTIGING VOOR SEGAERT

De toon was dus meteen gezet. Ook een bevestiging van hoezeer hij het tijdrijden onder de knie heeft, ondanks die tweede plek op het WK. Segaert mag dus de Europese sterrentrui blijven dragen op de tijdritfiets. "Het is een trui met sterren op, voor een hele mooie ster die hier hopelijk naar gekeken heeft."

Dan heeft de U23-kampioen het uiteraard over Tijl De Decker, zijn ploegmaat bij Lotto Dstny die vorige maand na een ongeval op training om het leven kwam. "Hij ging normaal ook de wegrit hier rijden. Dat ging een heel groot doel voor hem geweest zijn. Dit is een zege die ik aan hem wil opdragen."