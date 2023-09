Op zoek naar voorspelling: Yves Lampaert spreekt zich uit over de verwachtingen rond Wout van Aert op EK tijdrijden

Naast Wout van Aert is er met Yves Lampaert nog een Belg actief op het EK tijdrijden. Altijd interessant wat de ene dan te vertellen heeft over de andere.

Yves Lampaert gaat uiteraard ook van start met zijn eigen doelstelling en onthult die tijdens een vooruitblik bij Sporza. "De top tien is het doel. Ik denk dat dat ook wel mijn plaats zou zijn", blijft de voormalige Tourritwinnaar bescheiden in zijn ambities.

"Of meer mogelijk is, is moeilijk te voorspellen", heeft Lampaert geen glazen bol bij de hand. "Er staan nog altijd toppers als Van Aert, Küng en Bissegger aan de start. Ik zal een heel goede dag moeten hebben om mee te kunnen met die mannen."

VAN AERT BIJ TOPFAVORIETEN VOLGENS LAMPAERT

Van Aert heeft dan weer het podium voor ogen. Wat denkt zijn landgenoot over de verwachtingen die Van Aert mag koesteren? "Wout hoort zeker bij de topfavorieten, Stefan Küng ook wel. Tarling is op zo'n parcours misschien wel de uitgesproken favoriet. Er staan veel kleppers aan de start."