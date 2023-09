Remco Evenepoel trekt lessen en zegt in welke mate precies hij zijn wil gaat opleggen met het oog op de Tour de France

Lessen trekken en toewerken naar de Tour de France van 2024. Dat is wat Remco Evenepoel te doen staat. De vraag is ook of hij tijdens dat proces vol de touwtjes in eigen handen gaat nemen of niet.

In de podcast RadioCycling maakt Remco Evenepoel duidelijk wat de voorbije Vuelta hem bijbrengt voor het vervolg van zijn carrière. ""Ik heb geleerd hoe defensiever te koersen. Ik heb geleerd om met een heel slechte situatie om te gaan, om met veel ontgoochelingen om te gaan." Kortom: er valt wel heel wat uit te halen. "Ik denk dat de Vuelta me erg gaat helpen met het oog op de toekomst, met het oog op de volgende grote ronden en de volgende doelen in de komende weken." Volgend jaar zal de grote ronde die als een groot doel naar voren geschoven zal worden eindelijk de Tour de France zijn. LANGE WINTER VOOR REMCO EVENEPOEL Soudal Quick-Step gaat zich tegen dan nog tracchten te verbeteren. Gaat Evenepoel tijdens dat proces zijn wil opleggen? "We zullen er allemaal samen aan werken. We zullen een heel lange winter hebben om klaar te geraken voor de Tour, want ik ga in januari nog niet beginnen met koersen." Evenepoel kijkt het allemaal wel met optimisme tegemoed. "Ik heb alle vertrouwen in het team en de mensen daarrond om er voor te zorgen dat alles op punt staat. En in het feit dat we met de best mogelijke voorbereiding aan de start van de Tour zullen staan."