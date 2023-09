Wout van Aert glashelder over wat absoluut aan belang gewonnen heeft in de wielerwereld

De wetten van de wielerwereld kennen geen geheimen voor Wout van Aert. Al ziet hij het belang van bepaalde dingen wel evolueren. Neem nu het EK, waar hij vanaf woensdag actief zal zijn.

Op de persconferentie vooraf had Van Aert het over een brede waaier aan onderwerpen, maar ook over de waarde van het EK. Dat dit kampioenschap niet zo hoog staat aangeschreven, is volgens hem iets van het verleden. "Vroeger gingen vooral renners naar het EK die hiervoor de ruimte hadden op hun programma."

Ondertussen is die blik op het EK in het peloton danig bijgesteld. "Het EK heeft de voorbije jaren steeds meer belang gekregen." Een Europese titel en alles wat daarbij komt, ziet Van Aert dus wel zitten. "Ik vind de trui van Europees kampioen wel mooi."

EK EEN DOEL VOOR VAN AERT

In een gesprek met Sporza countert hij ook het feit dat Evenepoel en Ganna passen voor de EK-tijdrit. "Het deelnemersveld is iedereen overmorgen al vergeten. Dat maakt geen verschil. Ik heb een mooi seizoen, maar er mag nog iets bij. Daarom heb ik snel aan de bondscoach laten weten dat ik van dit EK een doel wilde maken."