Wout Van Aert is medaillekandidaat voor het EK tijdrijden: dit zijn zijn Belgische voorgangers

Wout Van Aert heeft een goede kans om in het Nederlandse Emmen een medaille op het EK tijdrijden te pakken. In het verleden pakte België telkens al een medaille op het EK tijdrijden bij de profs. Enkel 2022 was de uitzondering.

Het EK tijdrijden gaat in 2023 in Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe, door. De top 2 van het WK in Glasgow is er niet. Zo hoeven de deelnemers met Remco Evenepoel en Filippo Ganna geen rekening houden.

Wel aan de start staat Wout Van Aert. Hij heeft door de niet-deelname van Evenepoel en Ganna een goede kans om een medaille te pakken. Het zou niet de 1e Belgische EK-medaille bij de profs in het tijdrijden zijn. Vanaf 2016 is er een EK-tijdrit bij de profs en dat leverde, op 2022 na, elke keer een Belgische medaille op.

3 keer werd een Belg al Europees kampioen tijdrijden. In 2017 en 2018 was dat Victor Campenaerts en in 2019 pakte Remco Evenepoel het tijdritgoud.

Campenaerts en Evenepoel pakten in die discipline nog andere EK-medailles. Zo won Campenaerts in 2016 zilver en in 2020 brons. Ook Evenepoel pakte al eens brons. Dat was in 2021.

Zo waren er al 6 Belgische medailles op het EK tijdrijden. Van Aert kan in Emmen daar een 7e aan toevoegen. En ook Yves Lampaert is niet kansloos op een medaille.