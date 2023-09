Ronde van Vlaanderen-organisator Flanders Classics neemt vanaf 2025 nog een voorjaarsklassieker in zijn portefeuille op

De Amstel Gold Race wordt vanaf 2025 door Flanders Classics georganiseerd. Het bereikte met koersdirecteur en organisator Leo van Vliet een akkoord.

Leo van Vliet is al enkele decennia organisator van de Amstel Gold Race. Hij zal in 2026 definitief afzwaaien. Hij zal dan aan 30 edities zitten. Voor de vrouweneditie zal Leontien van Moorsel koersdirecteur blijven.

Onder van Vliet veranderde de Amstel Gold Race enorm. De start ging naar Maastricht en de aankomst naar Valkenburg. Ook werd er regelmatig aan het parcours gesleuteld en kwam er een vrouweneditie. Daarnaast kwam er een dag eerder ook een toerversie voor de recreanten bij.

"2026 lijkt mij dan ook een prachtig moment om te stoppen, dan heb ik er net als Herman Krott, mijn voorganger, ook 30 op mijn naam staan", zei van Vliet in een persbericht.

© photonews

EIGENHEID AMSTEL GOLD RACE BEWAREN

Vanaf 2025 neemt Flanders Classics de organisatie over. "Voor ons is dit een heel belangrijke stap. Met de Amstel Gold Race breiden we ons internationale avontuur verder uit", aldus CEO Tomas Van Den Spiegel. "Natuurlijk zullen we de eigenheid van de koers bewaken en voor het typische Amstel Gold Race-karakter zorg dragen."

Naast de Amstel Gold Race organiseert Flanders Classics ook de Omloop het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl.