Wil Vuelta-winnaar Sepp Kuss als kopman naar de Tour de France? De Amerikaan spreekt er zich over uit

Sepp Kuss heeft de voorbije Vuelta geworden. In het verleden werd hij altijd als helper gezien, maar door zijn zege in de Vuelta kan hij nu eisen gaan stellen.

Jumbo-Visma heeft voor de Tour de France meerdere ijzers in het vuur. Het heeft tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard in eigen rangen en er is ook Primoz Roglic die de Giro en de Vuelta won.

Recent kwam daar Sepp Kuss bij. Na zijn eindzege in de Vuelta kan hij ook als kopman meegaan. Al blijft de Amerikaan bescheiden. "Je mag de ambitie hebben om de Tour te winnen, maar ik besef dat de Vuelta en Tour totaal anders zijn", vertelde hij aan WielerFlits.

Kuss vertelde dat de dynamiek van beide koersen totaal anders is. "De Vuelta is de perfecte koers, terwijl het er in de Tour veel nerveuzer aan toe gaat", ging hij verder. "Daar zijn de overgangsritten zwaarder en zijn de beklimmingen minder steil. Dus voor mij is die wedstrijd dan echt anders."

SEPP KUSS ALS JOKER

Voor 2024 verwacht Kuss dat hij weer als luxehelper in de Tour zal fungeren. "Al hou ik er ook van om als joker uitgespeeld te worden. Voor mij is dat ook motiverend, om op die manier voor een kopman te werken en ook te kunnen koersen. Ik ben het plezier in het knechten ook zeker niet verloren", besloot hij.