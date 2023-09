🎥 Ben Healy pakt weer uit met straffe solo in Luxemburg, maar liefst vier Belgen in de top 12

In de Tour of Luxemburg heeft Ben Healy nogmaals onderstreept dat hij een groot talent is. De Ier won solo de derde rit, drie Belgen eindigden in de top tien.

Met de derde etappe stond de koninginnenetappe op het programma in de Ronde van Luxemburg. De Montee de Niklosberg (3,6 kilometer aan gemiddeld 7,7 procent) was de scherprechter van de dag, de klim moest drie keer beklommen worden. De laatste vroege vluchter van de dag, Bastien Tronchon, kreeg op 33 kilometer het gezalschap van de Ier Ben Healy. Maar op 18 kilometer van de streep kon Tronchon van Healy niet meer volgen. De Ier rondde op zijn eigenwijze manier de solo ook af. Tegenaanvallen van Marc Hirschi en Dylan Teuns maakten niet meer uit, zij eindigden op twee en drie op 15 en 18 seconden. Maxim Van Gils eindigde als vierde op 37 seconden, Tiesj Benoot was de vierde Belg in de top 10 op 45 seconden. Van Wilder eindigde in hetzelfde groepje als twaalfde. Door zijn overwinning neemt Healy ook de leiderstrui over van de Deen Kragh Andersen. Hij verdedigt zaterdag in de tijdrit van 23,9 kilometer een voorsprong van 19 seconden op Hirschi en 24 seconden op Teuns. 🚴🇱🇺 | Een onvervalste Ben Healy-special! Ten aanval trekken, nooit meer achterom kijken en winnen na de klim richting het kasteel van Vianden! 🙌🇮🇪 #TourDeLuxembourg



🚴🇱🇺 | Een onvervalste Ben Healy-special! Ten aanval trekken, nooit meer achterom kijken en winnen na de klim richting het kasteel van Vianden! 🙌🇮🇪 #TourDeLuxembourg