Patrick Lefevere haalt uit naar vertrekkende renner voor vakantie in Las Vegas, maar die geeft hem lik op stuk

Mauro Schmid vertrekt eind dit seizoen bij Soudal Quick-Step en zal vanaf volgend jaar voor Jayco-AlUla rijden. Patrick Lefevere haalde uit naar de Zwitser, maar die gaf hem lik op stuk.

Mauro Schmid (23) trekt na twee jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Maar die laatste maanden lijkt de relatie met Patrick Lefevere niet meer al te best te zijn. Bij Het Nieuwsblad haalde Lefevere uit naar Schmid.

"Renners die een contract tekenen voor een andere ploeg ben je soms kwijt. Letterlijk in het geval van Mauro Schmid. Na het WK in Glasgow is hij van de radar verdwenen." Volgens Lefevere zat Schmid zes dagen in Las Vegas.

"Op het einde van het seizoen maak je aan het afscheid dan al wat minder woorden vuil", voegde Lefevere er ook nog aan toe. Maar dat is bij Schimid in het verkeerde keelgat geschoten. De Zwitser zette op zijn sociale media een screenshot van een training van zo'n 100 kilometer in... Las Vegas.

Schmid reed na het WK nog de Deutschland Tour en de GP's van Quebec en Montreal. Momenteel staat hij ook op de startlijst van de Giro dell'Emilia (30/09), Tre Valli Varesine (3/10) en de Ronde van Lombardije (7/10).