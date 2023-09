Tiesj Benoot over toekomst van Nathan Van Hooydonck: "Het zou me niet verbazen"

Nathan Van Hooydonck moest deze week zijn pensioen aankondigen door hartproblemen. Maar zijn ploegmaat Tiesj Benoot ziet nog een toekomst voor Van Hooydonck in het wielrennen.

Nathan Van Hooydonck kreeg zo'n 10 dagen geleden een hartstilstand en veroorzaakte zo een auto-ongeval. Er werd een afwijking aan de hartspier vastgesteld bij Van Hooydonck en kreeg een defibrillator ingeplant, waardoor hij niet meer mag koersen.

Wat de toekomst voor Van Hooydonck brengt, is nog niet duidelijk. Maar volgens Tiesj Benoot, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, heeft Van Hooydonck nog een toekomst in het wielrennen. "Nathan is gemaakt om ploegleider te worden", zegt hij bij HLN.

"Hij leest de koers heel goed en neemt in de finale altijd de juiste beslissingen. Het zou me niet verbazen mocht hij later toch weer bij de ploeg aan de slag gaan. Maar nu nog niet. Eerst moet hij de tijd nemen en de dingen laten bezinken."