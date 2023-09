Victor Campenaerts pakt emotionele tijdritzege in Luxemburg: "Geen mooiere manier om hem te eren"

Victor Campenaerts heeft de vierde etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. In de tijdrit was hij een seconde sneller dan Amerikaans kampioen Brandon McNulty.

Victor Campenaerts focust al enkele jaren niet meer op het tijdrijden en schoolde zich om tot klassieke renner. Zijn laatste overwinning in een tijdrit dateert al van maart 2019, toen hij de afsluitende tijdrit in Tirreno-Adriatico won.

Maar in de Ronde van Luxemburg lukte het toch nog een keer. In een tijdrit van 24 kilometer was McNulty bij het eerste tussenpunt vijf seconden sneller, maar Campenaerts was aan de finish dus toch één seconde sneller. llan Van Wilder werd 5de op 24 seconden.

Zege voor 'den Bob'

Voor Campenaerts is het vooral een emotionele zege. "De aanloop naar de Ronde van Luxemburg was absoluut niet gemakkelijk voor mij. "Mijn oom en peter, den Bob, overleed vlak voor de start van deze ronde. Het was zeer onverwacht en dus moeilijk voor mij en ook mijn vader, want het was zijn broer."

"Hij zei me dat er geen mooiere manier was om hem te eren dan naar Luxemburg te komen en een rit te winnen voor hem. Ik ben dus ontzettend blij dat ik deze tijdritzege heb kunnen pakken met den Bob in mijn hoofd."

