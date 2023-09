Mathieu van der Poel keert op zijn stappen terug over wielerwedstrijd door België en hakt knoop door over zijn seizoen

Inmiddels heeft Mathieu van der Poel al in verschillende wielerwedstrijden als wereldkampioen het beste van zichzelf gegeven. De laatste keer dat we hem dit jaar in de regenboogtrui in actie zagen, is al achter de rug.

In principe stonden de Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours nog op het programma. Het Circuit Franco-Belge doorkruist uiteraard ook ons land, met aankomst op de Kluisberg. In het Algemeen Dagblad laat Van der Poel verstaan dan toch te passen voor die twee wedstrijden. DE TANK VAN VAN DER POEL IS LEEG "De tank is wel een beetje leeg", bekent Van der Poel na een lang en slopend seizoen. Dat hij op zijn stappen terugkeert over deelname aan deze koersen, betekent in essentie ook dat zijn wegseizoen er meteen op zit. Er kan dus stilaan weer uitgekeken worden naar de cross. Eerst wel de batterijen opladen, want dat is hoognodig. Een vakantie heeft Mathieu van der Poel nog niet geboekt. "Ik ga lekker de tijd nemen om thuis met vrienden leuke dingen te doen", laat de Nederlander weten.





