Puck Moonen kan er al om lachen, maar doet ernstig verhaal over flauwvallen en een verontrustend telefoongesprek

Na een bewogen periode probeert Puck Moonen terug echt renster te zijn. Door flauw te vallen en een verontrustend telefoongesprek te moeten voeren, is het haar nog niet helemaal gegund.

De voorbije maanden haalde de Nederlandse het nieuws door het feit dat ze gestalkt werd en haar bekentenis over de angst die ze had tijdens haar profcarrière. Dat wil Moonen nu achter zich laten en in Zwitserland tekende ze alvast present voor de Chasing Cancellara-gravelkoers. Ook daar liep het allemaal niet van een leien dakje.

De wielrenster sukkelt al een paar maanden met haar gezondheid. "De ochtend voor de wedstrijd kreeg ik een telefoon van mijn dokter, die zei dat ze een soort van virale infectie ontdekt hadden. Volgende week ga ik naar een specialist." Moonen startte toch aan de wedstrijd, maar moest opgeven en stapte in de wagen.

"Ik was leeg, vermoeid, kon niet echt eten en ben op een gegeven moment flauwgevallen op de achterbank", kan Moonen er wel om lachen." Bij aankomst voelde ze zich beter, maar nadien werd ze terug ziek. Het is nu pas dat de eetlust weer wat terugkomt. "Het is allemaal zo slecht nog niet wanneer je de goede dingen onthoudt!"