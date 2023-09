Update na schokkende crash, het moet blijken of er fouten zijn gemaakt: "Heb geluk dat ik levendig kan wegstappen"

Het was ronduit schokkend. Dé crash die zal bijblijven van op het EK wielrennen, is ongetwijfeld die van Stefan Küng. Totaal bebloed en met een kapotte helm bereikte de Zwitser toch nog de finish in de tijdrit.

Stefan Küng is inmiddels terug in zijn thuisland, waar hij ook nog even in een ziekenhuis vertoefde. Inmiddels is de hardrijder wel naar huis mogen terugkeren. Al zal zijn laatste ziekenhuisbezoek nog niet achter de rug zijn, meldt hij op sociale media.

"Maandag zal ik een operatie aan mijn hand ondergaan om de breuken te herstellen en er zal ook een kleine ingreep aan mijn jukbeen uitgevoerd worden", laat Küng weten. "Ik heb geluk dat ik levendig van deze valpartij kan wegstappen."

Onder meer een hersenschudding was zijn deel. Ondertussen is de discussie aan de gang of er fouten zijn gemaakt, naar materiaal toe en ook qua beslissing om de tijdrit uit te rijden. "We zullen de hele situatie evalueren met alle betrokken partijen eens ik hersteld ben."