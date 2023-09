Zware val van Stefan Küng krijgt mogelijk nog een zwaar staartje: "Blij dat ik nog leef"

Stefan Küng liep bij zijn zware valpartij op het EK tijdrijden een hersenschudding, een breuk in het kaakbeen en enkele breuken in de hand op. Intussen lijkt de Zwitserse wielerbond op het matje geroepen te worden.

Stefan Küng kwam in het slot van het EK tijdrijden bijzonder zwaar ten val. De Zwitser knalde vol op enkele dranghekken, maar reed de tijdrit toch nog uit met een bebloed gezicht. Het was na de finish wel snel duidelijk dat Küng enkele verwondingen had opgelopen.

Hij werd dan ook naar het ziekenhuis overgebracht waar, onder meer een hersenschudding werd vastgesteld. Küng mocht het ziekenhuis wel al verlaten, maar moet maandag nog eens terug voor een operatie aan zijn hand.

Zwitserse bond op het matje

Intussen komt ook de Zwitserse wielerbond in het vizier. Sinds 2021 bestaat er een protocol over hersenschuddingen. Als de helm kapot is, wat bij Küng dus het geval was, of een zware valpartij is, moet er bekeken worden of het om een hersenschudding gaat. De UCI wil weten of de Zwitserse bond dat protocol gevolgd heeft.

"Ik ben blij dat ik deze crash overleefd heb en we zullen de hele situatie met de betrokken partijen beoordelen zodra ik volledig hersteld ben", schrijft Küng nog op zijn sociale media.