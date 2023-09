Jasper Philipsen hijgt in de nek van goede vriend Tadej Pogacar: "Voel stilaan de vermoeidheid, maar"

Jasper Philipsen heeft zondag Parijs-Chauny op zijn naam geschreven. Daardoor hijgt hij nu in de nek van zijn goede vriend Tadej Pogacar wat het aantal zeges in 2023 betreft.

Na het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl is Parijs-Chauny de derde overwinning op rij voor Jasper Philipsen. De groene trui uit de Tour klopte de Fransen Jason Tesson en Paul Penhoët in de sprint.

Philipsen staat zo op 14 zeges in 2023, Tadej Pogacar heeft er dit jaar 16. De Sloveen rijdt nog enkele koersen in Italië en dus kan ook hij nog zijn cijfer opkrikken. "Het is in elk geval het doel zoveel mogelijk te winnen. Dan zien we wel waar we stranden."

"Ik voel stilaan ook wel de vermoeidheid, maar zolang de conditie nog voldoende is, trek ik door", zei Philipsen nog. Hij rijdt nog de Famenne Ardenne Classic (1/10) en de Sparkassen Münsterland Giro (3/10) als eendagswedstrijden. Daarna rijdt Philipsen nog de Ronde van Turkije (8/10-15/10).