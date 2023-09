Jumbo-Visma renner kraakt idee voor fusie met Soudal Quick-Step helemaal af

Dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step gesprekken zouden voeren over een mogelijke fusie is ook bij de renners van de Nederlandse ploeg als een verrassing gekomen. Een van hen stelt zich dan ook bijzonder veel vragen.

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zouden sinds de zomer gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Patrick Evenepoel zei van niets te weten en viel uit de lucht. En dat is ook het geval bij de renners van Jumbo-Visma.

Een van hen reageerde anoniem bij GCN. Ook de renners moesten het nieuws via sociale media vernemen. "Ik hoorde het pas toen een ploegmakker me ernaar vroeg. In de ploeg hebben we er niet over gesproken en het is een grote verrassing."

Verder stelt de renner in kwestie zich bijzonder veel vragen over de mogelijke fusie. "Ik weet niet waarom de twee beste teams zouden moeten fuseren. Wat is de reden?" De anonieme renner ziet ook nog heel wat problemen voor een mogelijke fusie.

Totaal verschillende ploegen

"De mentaliteit in de ploegen is anders. Wat ik geleerd heb bij Jumbo-Visma is dat ze renners echt anders benaderen. Hoe Richard (Plugge, nvdr.) en Patrick (Lefevere, nvdr.) naar renners kijken verschilt enorm. Ik kan niet zeggen dat de kans op een fusie nul procent is, maar vanuit mijn perspectief is de kans klein."