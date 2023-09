Patrick Lefevere reageert kort en krachtig op fusiegeruchten met Jumbo-Visma

Zondagavond werd plots een bom gedropt in de wielerwereld met het nieuws over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere reageerde al een eerste keer.

Het was de Nederlandse wielersite WielerFlits dat zondag uitpakte met het nieuws over een mogelijke fusie. De twee ploegen zouden al sinds de Tour van dit jaar gesprekken voeren over een mogelijke fusie vanaf volgend jaar.

Door de fusie wil de nieuwe ploeg opboksen tegen het geld uit het Midden-Oosten van UAE Team Emirates en de Britse miljardair Jim Ratcliffe van INEOS Grenadiers. Maar er moeten nog veel problemen worden opgelost, onder meer het feit dat beide ploegen samen al 50 renners onder contract hebben staan.

Patrick Lefevere was zondag aanwezig tijdens de topper Anderlecht-Club Brugge en reageerde kort bij Sporza. "Als jullie WielerFlits willen volgen, doen jullie dat maar. Maak ervan wat je wilt. Geen commentaar, sorry."