Primoz Roglic zaait twijfel over toekomst bij Jumbo-Visma, maar is ook duidelijk over zijn doelen

Rijdt Primoz Roglic volgend seizoen nog voor Jumbo-Visma? De Sloveen zorgt alleszins voor twijfel.

Primoz Roglic was het in de Vuelta niet helemaal eens met de tactiek om Sepp Kuss de overwinning te gunnen in de Vuelta, maar schikte er zich dan toch in. Zo stond hij als derde op het eindpodium, naast zijn ploegmaats Sepp Kuss en Jonas Vingegaard.

De Sloveen werd ook nadrukkelijk gelinkt aan het Amerikaanse Lidl-Trek, dat de interesse ook bevestigde. Maar Roglic heeft natuurlijk nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma. Al kan een mogelijke fusie met Soudal Quick-Step ook nog de weg vrijmaken voor een vertrek.

Tour de France

Bij RTV SLO gaf Roglic wat meer duidelijkheid over zijn toekomst. "Er zijn geen plannen voor volgende week, laat staan voor volgend seizoen. Het zou onjuist zijn als ik op dit moment ergens commentaar op zou geven. Maar alles is goed zolang er teams in mij geïnteresseerd zijn."

"De Tour is absoluut een wens voor volgend jaar. Het is geen geheim dat ik de dingen wil winnen die ik nog niet won. Maar eigenlijk wordt er teveel gepraat over overwinningen. Mijn wens is gewoon om te laten zien wat ik kan."