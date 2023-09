Was dit het kantelpunt voor een mogelijke fusie? "Met zulke uitspraken zet je de deur toch helemaal open?"

De nieuws over een fusie van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma is ingeslagen als een bom. Ook bij renners en managers weten van niets.

Afgelopen zomer gaven Vic Swerts en Dirk Coorevits, de sterke mannen van Soudal, een opvallend interview bij De Tijd. Toen waren er vooral geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers.

Toen hen gevraagd werd of het podium van de Tour met Evenepoel het doel was, was hun antwoord duidelijk. "Nee, nee, nee. Stel dat Remco er niet was, dan hadden we dit ook gedaan. Mocht een Spanjaard als Juan Ayuso komen, dan zou dat voor Soudal misschien nog beter zijn", klonk het.

"Toen ik dat las, zijn bij mij alle lichtjes aangesprongen", zegt een anonieme makelaar bij Sporza. "Met zulke uitspraken zet je de deur toch helemaal open? Dan zeg je dat je niet staat of valt met Evenepoel. Het is een teken aan de wand. Al kan je achteraf alles makkelijk verklaren."