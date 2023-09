Nieuwe vertrekker: Alpecin-Deceuninck plukt renner weg bij Soudal Quick-Step

Stan Van Tricht (23) vertrekt na twee jaar bij Soudal Quick-Step. Officieel is het nog niet, maar tekent wellicht naar Alpecin-Deceuninck.

Van Tricht mocht in de tweede helft van 2021 een stage doen bij Soudal Quick-Step en kreeg hij daarna een contract voor twee jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere. Maar daar loopt zijn contract nu af en kreeg hij geen nieuw contract meer.

Officieel is de transfer naar Alpecin-Deceuninck nog niet, maar bij Het NIeuwsblad geeft toe dat hij toch naar die ploeg trekt. "Alle opties worden in zo ’n geval afgewogen en op die manier kwamen we tot de conclusie dat Alpecin-Deceuninck voor mij de beste keuze was."

Bij de ploeg van de broers Roodhooft gaat Van Tricht de kopmannen bijstaan in de grote wedstrijden en zelf zijn kans gaan in de 1.1-wedstrijden. "Ik zie het wel zitten en heb al bewezen dat dit binnen mijn mogelijkheden ligt. De ploegleiding weet waaraan ze zich mogen verwachten."