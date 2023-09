Belgische ploeg klaar om de groten te bestoken? "We beseffen dat het moeilijker wordt als Mathieu en Wout instappen"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven de groten der aarde, maar de andere ploegen leggen zich er niet zomaar bij neer in het veldrijden. Bij Baloise Trek Lions hopen ze weer wat dichterbij te sluipen, al heerst er ook realisme.

De ploeg voor het nieuwe veldritseizoen is net voorgesteld en sterke man Sven Nys ziet het positief tegemoet. Met niet enkel zijn zoon Thibau als troef, maar ook de Nederlanders Van der Haar, Ronhaar en Nieuwenhuis; "We zijn complementair en we komen elk jaar dichter", zegt de teammanager aan Sporza.

Niveau Van der Poel en Van Aert onbereikbaar voor ons

Er is zowel veel ambitie als een gezonde portie realisme aanwezig bij Baloise Trek Lions. "We willen vanaf de eerste dag meedoen voor de zege, maar we beseffen dat het moeilijker wordt als Mathieu en Wout instappen. Dat niveau is momenteel nog onbereikbaar voor ons."

Sven Nys laat zich daardoor niet ontmoedigen. Het veldritseizoen anno 2023 is immers veel meer dan enkel de crossen die Van der Poel en Van Aert zien zitten. "Er is ook nog veel te doen als zij er niet zijn."