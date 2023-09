Bruyneel spreekt harde taal over fusie Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step en wijst op mogelijk vertrek Evenepoel

Johan Bruyneel had zijn eerste gedachten over de eventuele fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step al kenbaar gemaakt via sociale media. Dat doet de gewezen ploegleider nu ook nog eens in de krant.

In Het Nieuwsblad laat hij er zich over uit en windt hij geen doekjes over de reden achter die potentiële fusieplannen. Dat heeft volgens hem te maken met geld. Dat is immers altijd de reden achter een fusie, benadrukt Bruyneel. Dat nu twee van de grootste en meest succesvolle ploegen in het wielrennen een fusie zouden overwegen, schetst volgens Bruyneel een droevig beeld van de sport. Al tekent Bruyneel ook nog voorbehoud aan, want het is lang niet simpel om een fusie rond te krijgen. VERTREK VAN EVENEPOEL OF ROGLIC Als die er toch door komt, ziet hij minstens één grote naam vertrekken. Evenepoel of Roglic zal dan volgens hem andere oorden opzoeken. Roglic zou al praten met Movistar, al vindt Bruyneel Ineos een betere keuze. En hij ziet Evenepoel met zijn winnaarsmentaliteit niet snel ploegmaat worden van een Roglic of Vingegaard.