Lotte Kopecky bijzonder ambitieus: "Dit wordt de belangrijkste kans in mijn carrière"

Lotte Kopecky heeft er een absoluut boerenjaar opzitten met de wereldtitel op de weg als bekroning. Maar het belangrijkste doel moet volgend jaar nog komen.

Met 14 overwinningen moet Lotte Kopecky dit seizoen enkel onderdoen voor haar ploeggenote Demi Vollering. Maar met de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, twee Belgische titels, een rit in de Tour en de wereldtitel waren de overwinningen van Kopecky wel van grote kwaliteit.

Maar na het EK van afgelopen weekend gaat de riem er nu wel even af bij Kopecky. "Daarna gaat mijn focus naar het voorjaar, waarna weer even rust volgt. Dan pas richt ik me volledig op de Spelen in Parijs", zei Kopecky bij HLN.

In haar achterhoofd zitten de Spelen al lang, maar de volle focus kan Kopecky er nu nog niet op leggen. "Dit worden qua medaillekansen de belangrijkste Spelen in mijn carrière, mijn derde Spelen ondertussen. Ik mag zeggen dat ik op het sterkste punt in mijn carrière sta."

Of Kopecky in Parijs ook de ploegkoers zal of kunnen rijden is nog altijd onduidelijk. Door de positieve dopingtest van Shari Bossuyt is Kopecky haar vaste partner namelijk kwijt. In 2022 pakte het duo nog de wereldtitel in die discipline.