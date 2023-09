Patrick Lefevere bijt stevig van zich af na gerucht over ontmoeting met Jumbo-Visma

Patrick Lefevere zou volgens geruchten maandag in de service course van Jumbo-Visma gesignaleerd zijn. Maar daar is volgens hem niets van aan.

"In tegenstelling tot de berichten zijn er op dit moment geen concrete projecten en plannen", schreef Lefevere in een mail aan zijn personeel en renners over de geruchten van een mogelijke fusie of overname door Jumbo-Visma van zijn ploeg.

Volgens Het Laatste Nieuws is Lefevere eerder op maandag echter gespot aan de service course van Jumbo-Visma, in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. Maar dat spreekt Lefevere dus tegen.

Op X (het vroegere Twitter, nvdr.) was Lefevere duidelijk over het gerucht. "Dikke bullshit. Ik ben nog nooit in de service course van Jumbo-Visma geweest. Alleen toen ze de virtuele lanceerden."