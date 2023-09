Philipsen vervangt Van der Poel in Belgische koers en sleutelt ook aan de rest van zijn programma

Mathieu van der Poel zette een punt achter zijn wegseizoen, ondanks dat hij had toegezegd voor het Circuit Franco-Belge (28/09) en Parijs-Tours (08/10). Die wedstrijden zal de Nederlander nu dus niet meer rijden.

Voor het Circuit Franco-Belge heeft Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen een waardige vervanger gevonden voor Van der Poel. De organisatie van de Nederlandse Elfstedenrace (4/10), meldt dan weer dat Philipsen ook bij hen aan de start staat.

Philipsen had afgelopen zondag, na zijn overwinning in Parijs-Chauny, nog laten weten dat de Famenne Ardenne Classic (1/10) in België en de Münsterland Giro (3/10) in Duitsland zijn laatste eendagskoersen van het seizoen zouden worden, maar die eerste lijkt nu dus geschrapt te worden. Philipsen rijdt ook nog de Ronde van Turkije (8/10-15/10).

