'Soudal Quick-Step moet opnieuw vertrek van belangrijke pion slikken door jacht van Cavendish op 35ste Tourritzege'

De Griek Vasilis Anastopoulos, die trainer is bij Soudal Quick, zou Soudal Quick-Step volgens La Gazzetta dello Sport namelijk verlaten. Anastopoulos werkte in het verleden al samen met Mark Cavendish en had een aandeel in zijn 34 ritzeges in de Tour.

Cavendish lijkt ondanks dat hij tijdens de Giro zijn wielerpensioen aankondigde nog een jaar extra bij te doen bij Astana en volgens La Gazzetta dello Sport trekt de Griek ook naar de Kazachse ploeg. Samen zouden ze dan jacht maken op de 35ste ritzege van Cavendish in de Tour.

Naast Cavendish en Anastopoulos zou Cavendish ook de Deen Michael Morkov naar Astana zien komen. Morkov kondigde zelf zijn vertrek aan bij Soudal Quick-Step, maar zijn nieuwe ploeg is nog niet bekend. Astana lijkt echter de meest logische keuze.

