Sven Nys bijzonder ongerust bij start van nieuw veldritseizoen: "Mijn hart bloedt"

Het veldritseizoen in België begint dit jaar niet in september, maar wel in oktober. Sven Nys maakt zich zorgen.

De veldritten in Lokeren en Kruibeke gaan dit jaar niet door en daarom is cross in Beringen op 8 oktober de opener van het seizoen in België. Sven Nys ziet het ook allemaal gebeuren.

"We hebben daar intern ook al gesprekken over gehad en mijn hart bloedt als ik zie dat de cross inkrimpt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij denkt dan ook dat de cross nog enkele jaren door een zure appel heen zal moeten bijten.

Van der Poel en Van Aert

De oorzaak van minder cross is waarschijnlijk de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert, die binnenkort even rust nemen en maar in december zullen terugkomen. "Zij zorgen voor veel aandacht. Maar het gevolg is dat iedereen in de kerstperiode wil organiseren."

Maar toch denkt Nys dat de traditionele crosser opnieuw de bovenhand zal krijgen, want renners zoals Van der Poel en Van Aert zijn er niet elke vijf jaar. "Ik denk dat we teruggaan naar crossers die van begin oktober tot eind februari crossen."