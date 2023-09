Sven Nys laat zich uit over de grote ambities van zoon Thibau maar durft zich over één zaak niet uitspreken

De familie Nys staat nog voor spannende tijden. Zoon Thibau heeft grote ambities. Wat denkt Sven Nys daar nu juist van?

Thibau Nys is van plan om meer regelmaat te halen op de weg. In het veld gaat hij een eerste volwaardige winter bij de profs meedraaien, met als doel het behalen van een overwinning. Allemaal niet min. "Bij de U23 heeft hij bereikt wat hij wilde en hij wil de lat een beetje verhogen", legt vader Sven uit bij Sporza.

THIBAU NYS ZAL NIET ALTIJD DUBBELEN

Laatstgenoemde waakt wel over het evenwicht. "Thibau heeft 6 rittenkoersen gereden en dat heeft energie gekost. Hij zal moeten schipperen. Hij zal elk weekend aanwezig zijn, maar je kan niet altijd dubbelen. Het houdt ergens op. Hij moet mentaal en fysiek rust krijgen, want het volgende wegseizoen komt er ook snel aan."

Sowieso kan Nys junior zich in de cross niet wegsteken. "Thibau is ambitieus en hij voelt zich nog meer crosser dan wegrenner." Kan het ook al lukken om de gevestigde waarden het vuur aan de schenen te leggen? "Daar durf ik niet op te antwoorden", tekent Sven voorbehoud aan.

SVEN NYS ZIET MEER VOLUME BIJ ZIJN ZOON

"Soms denk ik dat hij in de buurt komt als ik hem aan het werk zie op training of als ik zijn waardes bekijk, maar je moet die krachten op de juiste momenten bovenhalen. Vorig jaar vond ik hem stabiel en in de zomer is er volume bijgekomen. We proberen zo dicht mogelijk te komen en in de finale heeft hij zijn eindschot", weet papa Nys.