Thibau Nys legt precies uit waarin hij nog moet verbeteren om constanter te zijn op de weg: "De fouten moeten eruit"

Thibau Nys is vastberaden om van zichzelf op de weg een succes te maken. Dan moet hij verbeteren en mag hij geen vrede nemen met hoe het in 2023 gelopen is, aldus een zelfkritische Nys.

Op de ploegvoorstelling van zijn veldritploeg Baloise Trek Lions haalt het jonge talent bij Het Laatste Nieuws aan dat het in zijn eerste wegseizoen bij de profs volgens hem wel wat meer mocht zijn. "Ik onderga nog steeds een leerproces", maakt Nys junior duidelijk. LEERPROCES VOOR THIBAU NYS Op welk gebied moet de 20-jarige Nys dan vooral nog leren? "Wat positionering betreft. In het aanpakken en verteren van (hoogte)stages ook. En het beter inplannen van rust en recup, wat moet vermijden dat ik - zoals nu - in wedstrijden die me normaal op het lijf zijn geschreven onder mijn niveau presteer." De renner van Lidl-Trek is dus streng voor zichzelf en dat duidt op zijn grote ambitie om nog sterker voor de dag te komen. "De fouten moeten eruit."