Waarom zelfs succesvolle CEO's als Plugge en Lefevere moeten leuren met hun ploeg: de analyses zijn glashelder

Richard Plugge en Patrick Lefevere hebben iets gemeen. De succesvolle CEO's moeten leuren met hun ploeg om aan sponsors te geraken. Misschien daardoor dat er toenadering tot elkaar komt, zoals de geruchtenmolen lijkt aan te geven.

Hoe kan dat toch dat sponsors zo moeilijk te vinden zijn? "Blijkbaar zijn sportieve overwinningen niet voldoende om sponsors aan boord te halen", zegt sporteconoom Wim Lagae bij Sporza. "Iedereen hengelt naar dezelfde vissen in de merkenvijver." Lagae blijft wel positief. "Wielrennen is een heel wendbare sport. Er is geen reden tot paniek."

GEEN REDEN TOT PANIEK VOOR DE KOERS

Zijn collega Pieter Verhoogt meent dat wielrennen helemaal niet zo'n aantrekkelijke sport is voor sponsors. "Als je het vanaf een afstand bekijkt, is het gewoon een lastig sponsorverhaal. Als je sponsors vindt, is dat vaak dankzij de gunfactor. Want als je het uitrekent, komt het voor het bedrijf wellicht minder gunstig uit."

Verhoogt maakt graag de vergelijking met de F1 in de autosport. "Maar de F1 brengt veel meer geld in het laatje, omdat het troeven heeft die de koers mist: je weet wanneer het begint en wanneer het eindigt, er kunnen mensen komen kijken in tribunes, er is een vast circuit waar overal camera's staan,"