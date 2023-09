Wout van Aert bijt van zich af na kritiek: "Zo werkt het niet"

Wout van Aert moest op het EK in Drenthe andermaal tevreden zijn met het zilver. Hij zet de criticasters dan ook op hun plaats over de tactiek.

Christophe Laporte reed op iets meer dan 10 kilometer van de streep weg en nam al snel een voorsprong van zo'n 10 seconden. Arnaud De Lie kon met een bijzonder sterke slotkilometer Van Aert nog dichterbij brengen, maar winnen lukte dus net niet voor hem.

Critici beweren dat Van Aert niet vol achter zijn ploegmaat reed in de achtervolging. "Het is een lastige situatie om er vol achteraan te rijden, maar je hebt uiteindelijk een verantwoordelijkheid naar je landgenoten, die de hele dag voor mij hebben gereden", zei Van Aert bij In de Leiderstrui.

Maar volgens Van Aert kan hij het gewoon niet maken om achteraf tegen zijn Belgische ploegmaats te moeten zeggen dat hij niet vol heeft gereden, omdat het om een ploegmaat bij Jumbo-Visma gaat.

"Zo werkt het niet, ik sta hier met een Belgische trui aan en heb met Arnaud vol rondgedraaid in die groep. Wel op een manier dat je iets wil overhouden, zo gaat dat in een klassieker", besloot Van Aert nog.