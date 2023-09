Iljo Keisse noemt grootste slachtoffers van mogelijke fusie: "Voor hen is het een ander verhaal"

Iljo Keisse leeft net als iedereen bij Soudal Quick-Step in onzekerheid over de toekomst van de ploeg. Maar vrezen voor zijn toekomst doet hij niet.

Iljo Keisse hing vorig jaar zijn fiets aan de haak en zit dit jaar voor het eerst in de wagen als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Hij stelt zich veel vragen over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma. "Voor de renners is het een nachtmerrie", zegt hij bij HLN.

Patrick Lefevere gaf maandagavond wat toelichting in een mail, maar veel antwoorden zat daar volgens Keisse niet in. Hij vreest echter niet voor zijn carrière als ploegleider, omdat zijn carrière als ploegleider op zijn 40ste nog moet beginnen.

Maar Keisse vreest echter voor andere slachtoffers. "Andere ploegleiders bij ons naderen de pensioenleeftijd. Voor hen is het een ander verhaal." Zo is Wilfried Peeters al 59, hij staat zo op een paar jaar van zijn pensioen.